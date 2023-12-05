الطفلة كايتانا بلا أبّ .. هل من جديد بين سيليسن وماريا؟

مر أكثر من عامين على وصول كايتانا الصغيرة إلى العالم

مر أكثر من عامين، على وصول كايتانا الصغيرة إلى العالم .. ومع ذلك، يرفض جاسبر سيليسن أن يعترف بها على أنها ابنته، على الرغم من تشابههما الجسدي الواضح.

خلال هذا الوقت، كان على الصحفيّة الرياضية ماريا موران أن تعمل كأم عزباء، مع كل ما يستلزمه ذلك من جهد وتعب، وهي لم تتوقف عن جهودها لتحصيل حقوق الفتاة الصغيرة، كونها ابنة حارس مرمى برشلونة السابق.

على الأقل، تأمل الفتاة الحصول على النفقة التي تحددها القوانين الإسبانية، والتي لم تتلق منها دفعة شهرية واحدة، كما أوضحت في اكثر من مناسبة على شبكاتها الاجتماعية.

هذا الأحد، فاجأت الصحفيّة الجميع بعدة صور من مدينة نايميخن الهولندية، حيث ولد حارس المرمى، وحيث عاش منذ التوقيع للفريق الذي يحمل الاسم نفسه.

ما لا نعرفه هو ما إذا كان الزوجان السابقان قد تمكنا أخيرا من تسوية مشاكلهما، وأن تتمكن الفتاة الصغيرة من مقابلة والدها، أو إذا كانت الرحلة هي مواصلة المعركة القانونية، فيما يستمر اللاعب في تجاهل الفتاة الصغيرة على شبكاته الاجتماعية.



