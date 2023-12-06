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كلامٌ بالغ العنصرية نقله مُقرّبون عن المدرب جالتييه

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كلامٌ بالغ العنصرية نقله مُقرّبون عن المدرب جالتييه
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كرة القدم

2023-12-06 | 00:14
كلامٌ بالغ العنصرية نقله مُقرّبون عن المدرب جالتييه

لجهة معاداة العرب والمسلمين وذوي البشرة السمراء

أثيرت مجداً قضية العنصرية التي اتهم بها سابقاً مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق، كريستوف جالتييه، لجهة معاداة العرب والمسلمين وذوي البشرة السمراء.
وكشفت صحيفة "ليكيب" عن محتوى جلسات الاستماع أمام الشرطة لعدد من الأطراف الفاعلين في القضية، ومن بينهم فريديريك جيوريا، لاعب نيس السابق (طوال مسيرته في الثمانينيات والتسعينيات). تحدث جيوريا عن الانزعاج الذي شعر به كريستوف جالتييه في العام 2022 عندما علم بضم بلال براهيمي، الفرنسي الجزائري، وقوله كما ورد "مسلم آخر، لا أريد ذلك، لقد سئمنا"، كما تمت الاشارة الى القيود التي التي نظمها كي لا يصوم اللاعبون المسلمون في رمضان.
وذكر فريديريك جيوريا، ان كريستوف جالتييه وصف الجزائريين يوسف عطال وهشام بوداوي بأنهما "رجال قذرون"، وقوله "الأسوأ هم الجزائريون"، وهو ما نفاه المدرب من قبل.
وكان هناك شهادة أخرى لهاشم علي مباي، محلل الفيديو في النادي، الذي نقل عن جالتييه وصفه لاثنين من لاعبي سانت إتيان من ذوي البشرة السمراء (هارولد موكودي وميكائيل نادي) بأنهما "ثنائي كينج كونج"، ووصفه لجان كلير توديبو اللاعب المسلم بأنه "سلفي ومتطرف".

كلامٌ بالغ العنصرية نقله مُقرّبون عن المدرب جالتييه

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

نيس

كريستوف جالتييه

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