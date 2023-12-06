سائق شاحنة يكتسب شهرة واسعة والسبب .. ميسي

أصبح سائق شاحنة مشهوراً على وسائل التواصل الاجتماعي

أصبح سائق شاحنة مشهوراً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اكتشف المستخدمون تشابهه مع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويبدو ليوناردو إستيبان أدريان غوري، البالغ من العمر 41 عاماً، شبيهاً لميسي، وقد تم الخلط بينهما في المطارات، وفي الأماكن العامة، ويدعي الرجل أن المعجبين كانوا يصرخون عندما يرونه ويطلبون منه الصور، وقد أكسبه هذا التشابه 145 ألف متابع على إنستغرام.

وقال ليوناردو "كنت في ملعب برشلونة في غواياكيل أشاهد مباراة كضيف للنادي فهتف الناس (ميسي ميسي)، وفي مطار ليما، تعرف عليً أشخاص من شركة الطيران أيضاً وطلبوا التقاط صورة، الشيء الوحيد الذي يجعل الناس يدركون أنني لست ميسي هو طولي، فأنا أطول منه بكثير".

ويضيف ليوناردو، إن الناس تركوا "مرتبكين" بعد رؤيته في الأماكن العامة، وقال للصحافة المحلية عن شهرته الجديدة "أنا محظوظ لأن أبدو مثل أفضل لاعب في العالم، إنه يسلي الناس وكان حلمي دائماً أن أجعل الناس يبتسمون".



