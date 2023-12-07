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بيب يخسر ويفاجيء الجميع بتصريحات غريبة

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بيب يخسر ويفاجيء الجميع بتصريحات غريبة
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كرة القدم

2023-12-07 | 04:16
بيب يخسر ويفاجيء الجميع بتصريحات غريبة

ادعى بيب جوارديولا بشكل مستغرب أنه "سيعتزل" التدريب

ادعى بيب جوارديولا بشكل مستغرب أنه "سيعتزل" التدريب إذا حقق فريقه مانشستر سيتي الثلاثية مرة أخرى، هذا الموسم.
وينتهي عقد المدرب الإسباني، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وبطل دوري ابطال أوروبا، في العام 2025، لكنه ألمح إلى أنه سيعتزل قبل ذلك إذا حقق فريقه مجدداً انجاز الثلاثية المذهل مجدداً.
وكان السيتي أنهى انتظاره لأول لقب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأصبح ثاني نادي إنجليزي يحصد الثلاثية بعد منافسه في المدينة مانشستر يونايتد.
وقال جوارديولا لأمازون برايم قبل مباراة الخسارة الثالثة للسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا أمس الأربعاء "إذا فزنا بالثلاثية هذا الموسم، سأعتزل، هذا أمر مؤكد، أعلم أن الأمر صعب للغاية، كم عدد الفرق المذهلة التي كانت في إنجلترا وواحد فقط مع السير أليكس فيرجسون فعل ذلك، كذلك نحن الموسم الماضي فقط".
وأضاف بيب أنّه ما زال من المبكر الحديث عن الألقاب هذا الموسم، وأنّ أموراً كثيرة تؤثر على نتائج الفريق كالمنافسة والخصم.
 
بيب يخسر ويفاجيء الجميع بتصريحات غريبة

رياضة

كرة القدم

بيب جوارديولا

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

كأس الاتحاد الإنجليزي

دوري ابطال أوروبا

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