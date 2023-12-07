معلومات جديدة حول فضيحة القبلة الشهيرة

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم شهادات أدلت بها رئيسة الاتحاد الإنجليزي ديبي هيويت، أكدت فيها أن رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس كان "عدوانيا" بعد نهائي مونديال السيدات.وكشف الشهادات التي جمعتها اللجنة التأديبية التابعة للفيفا سبب إيقاف روبياليس، البالغ من العمر 46 عاماً، لمدة ثلاث سنوات عن أي نشاط متعلق بكرة القدم، كنتيجة لسلوكه خلال حفل تتويج المنتخب الإسباني بلقب مونديال السيدات، حين قام بتقبيل مواطنته جيني هيرموسو على فمها من دون موافقتها.وأشارت هيويت أن روبياليس قام أيضا بسلوك مضطرب مع بعض لاعبات المنتخب الإنجليزي، حيث "لمس وداعب وجه اللاعبة الإنجليزية لورا كومبس، وهو ما وجدته غريباً بعض الشيء، ثم قام كما بدا لنا بتقبيل اللاعبة الإنجليزية لوسي برونز بالقوة على وجهها، ما أشعرها بعدم الارتياح الشديد والحرج".في المقابل، اعتبر روبياليس أن وصف هيويت له بـ"الشخص السيئ" أمر "مثير للاشمئزاز"، معتبراً كلامها "أكاذيب صارخة" قائلاً انها تتحدث عن "جهل".