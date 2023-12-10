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فيديو - رونالدينيو يسحر الجميع ويخسر أمام بولت

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فيديو - رونالدينيو يسحر الجميع ويخسر أمام بولت
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كرة القدم

2023-12-10 | 03:04
فيديو - رونالدينيو يسحر الجميع ويخسر أمام بولت

ترك النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بصمته الرائعة كالمعتاد

ترك النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بصمته الرائعة كالمعتاد خلال مباراة جمعت أساطير كونميبول، حيث كانت الابتسامة والسحر الكروي غير قابلين للتفاوض.
وتمكن رونالدينيو، في سن 43، من تقديم رونالدينيو عرض أثار إعجاب الجميع مع سلسلة من التمريرات والتسديدات، وهدف من ركلة جزاء، لكن فريقه خسر (1-2).
وكان المشهد عموماً مرصعاً بالنجوم، في ملعب DRV PNK الخاص بإنتر ميامي الأميركي، قبل القرعة التي طال انتظارها لكوبا أميركا 2024 يوم الخميس الفائت، وبينهم أسطورة العدو يوسين بولت الذي قاد الفريق الفائز، والمايسترو الكولومبي كارلوس فالديراما والقناص الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.
 
 
 
فيديو - رونالدينيو يسحر الجميع ويخسر أمام بولت

رياضة

كرة القدم

رونالدينيو

بإنتر ميامي

كوبا أميركا

يوسين بولت

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سيرجيو أغويرو

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