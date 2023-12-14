فضيحة جديدة .. روبياليس قـبّـل لاعبة ثانية خلال حفل التتويج !

يبدو أن "قضية روبياليس" لا تزال ساخنة، فالقبلة رفيعة المستوى والمثيرة للجدل، التي أعطاها لويس روبياليس لجنيفر هيرموسو خلال توزيع الميداليات على منتخب سيدات إسبانيا، بطلات العالم، لن تكون الوحيدة التي نفّذها الرئيس السابق للاتحاد (RFEF).الآن، ظهرت صورة ثانية، فعل فيها روبياليس الشيء نفسه، وذلك مع لوسي برونز، وقد تم نشرها من قبل "Hersport"، التي كشفت عن جزء من محتوى تقرير "الفيفا" الذي ينص على أنه بالإضافة إلى جيني هيرموسو، فإن لويس روبياليس "على ما يبدو قبّل لاعبة آخرى بقوة".ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اللاعبة الدولية الإنجليزية في نادي برشلونة لوسي برونز هي المقصودة، في القبلة المزعومة غير التوافقية.وتصف الوثيقة ما حدث في سيدني بعد صافرة نهائي كأس العالم وفوز اسبانيا على انجلترا، وتسرد العروض التقديمية والبيانات لمختلف الأطراف، بما في ذلك لويس روبياليس وجيني هيرموسو.ومن بين الشهادات التي تم جمعها، تبرز شهادة ديبي هيويت، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA)، التي لخصت ما شاهدته بأنه "غير مناسب وغير ضروري"، ونقل عنها أن روبياليس قام "بتقليب ومداعبة" وجه اللاعبة الإنجليزية لورا كومبس، ثم "على ما يبدو قبّل بقوة" اللاعبة لوسي برونز في وجهه.