فيديو - ميسي والحمار هدية كاراغار في عيد الميلاد !!

A true Christmas miracle! An olive branch for @carra23 from the one and only Argentine 🐐. 💀 pic.twitter.com/HUR43hPYnt — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 13, 2023

استغل ميكا ريتشاردز، المحلل الرياضي ومدافع مانشستر سيتي السابق، العلاقة العدائية بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والناقد الرياضي الحالي ومدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر، ليُقدّم له هدية عيد الميلاد بطريقة مضحكة للغاية.فقد استفاد ريتشاردز من تواجده مع النجم الفرنسي تييري هنري وكاراغر والمقدمة كيت عبده في الأستوديو لتحليل الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليرتدي زيّ "سانتا كلوز"، ويوّزع الهدايا على الحاضرين.وقدّم ريتشاردز نسخة من الكرة الذهبية الى هنري، ثم استعمل شخصاً يشبه ميسي ويرتدي قميص منتخب الأرجنتين لإيصال رسالة عيد الميلاد إلى كاراغر.وقال شبيه ميسي لكاراغر في فيديو "هذه رسالة لجيمي .. نظرا لأنه موسم النوايا الحسنة، لا ينبغي لأحد أن يكون بمفرده في عيد الميلاد. لقد قررت ألا تمشي بمفردك أبداً، وهذه هدية عيد الميلاد لك ..." مُستعرضاً صورة لحمار.وكان كاراغر كشف في العام الماضي عن تلقيه رسالة من ميسي عبر الهاتف يصفه فيها بـ"الحمار"، بعد أن انتقد تجربته مع باريس سان جيرمان، كما رفض النجم الارجنتيني الظهور على شبكة "سي بي إس" الرياضية الأميركية مع أسطورة ليفربول.