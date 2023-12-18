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فيديو - بيلينغهام سجّل ثُلث أهداف ريال مدريد

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فيديو - بيلينغهام سجّل ثُلث أهداف ريال مدريد
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كرة القدم

2023-12-18 | 00:47
فيديو - بيلينغهام سجّل ثُلث أهداف ريال مدريد

مؤكداً أنه الركن الصعب في النادي الملكي

مع الهدف الذي سجله في مرمى فياريال في فوز ريال مدريد (4-1) ضمن الجولة 17 من الدوري الاسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، تابع الانجليزي جود بيلينغهام تسطير الأرقام، مؤكداً أنه الركن الصعب في النادي الملكي.
فخلال 20 مباراة في مختلف المسابقات، سجل بيلينغهام 17 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة، كان بينها 13 في الدوري الاسباني، حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفاً، متفوقاً على بورخا مايورال لاعب خيتافي (10) وأنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد (9).
بيلينغهام من مواليد 29 حزيران - يونيو 2003 (20 عاماً) ويخوض موسمه الاول مع ريال مدريد وهو سجل هذه الأهداف الـ13 من أصل أهداف فريقه الـ38، أي الثلث .. هذا الموسم.
 
 
 
فيديو - بيلينغهام سجّل ثُلث أهداف ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

الدوري الاسباني

جود بيلينغهام

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