فيديو - بيلينغهام سجّل ثُلث أهداف ريال مدريد

Admin 🤝 posting Jude Bellingham goals weekly



pic.twitter.com/u2YwZ7JuAo — CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2023

مع الهدف الذي سجله في مرمى فياريال في فوز ريال مدريد (4-1) ضمن الجولة 17 من الدوري الاسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، تابع الانجليزي جود بيلينغهام تسطير الأرقام، مؤكداً أنه الركن الصعب في النادي الملكي.فخلال 20 مباراة في مختلف المسابقات، سجل بيلينغهام 17 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة، كان بينها 13 في الدوري الاسباني، حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفاً، متفوقاً على بورخا مايورال لاعب خيتافي (10) وأنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد (9).بيلينغهام من مواليد 29 حزيران - يونيو 2003 (20 عاماً) ويخوض موسمه الاول مع ريال مدريد وهو سجل هذه الأهداف الـ13 من أصل أهداف فريقه الـ38، أي الثلث .. هذا الموسم.