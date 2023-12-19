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النيابة الفرنسية تطلب عقوبة السجن للجزائري يوسف عطال

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النيابة الفرنسية تطلب عقوبة السجن للجزائري يوسف عطال
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كرة القدم

2023-12-18 | 23:36
النيابة الفرنسية تطلب عقوبة السجن للجزائري يوسف عطال

على خلفية تضامن اللاعب الجزائري مع قطاع غزة على إنستغرام

طلبت النيابة الفرنسية عقوبة السجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، للاعب الجزائري يوسف عطال، وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، بتهمة التحريض على العنف والكراهية، وإلزامه بنشر قرار العقوبة على حسابه الشخصي على إنستغرام لمدة شهر كامل.
وحضر لاعب نيس، أمام محكمة مدينة نيس الفرنسية، حيث أُسقطت عنه تهمة "الإرهاب"، وتم الاكتفاء بتهمة "نشر الكراهية على أساس عرقي" بانتظار إصدار الحكم النهائي.
وجاء ذلك على خلفية تضامن اللاعب الجزائري مع قطاع غزة على إنستغرام بنشره مقطع فيديو لإمام فلسطيني يدعو إلى "يوم أسود على اليهود"، ما كلفه عقوبة الحرمان من اللعب سبع مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي.
وقال عطال خلال استجوابه ليست لديّ أي علاقة بطرف سياسي، أنا مجرد لاعب كرة قدم، وعندما نشرت الفيديو لم أشاهد صاحبه أو الطرف الذي يميل له، لقد كان سهوا مني .. قمت بإعادة مشاركة الفيديو كوني رأيت أن ذلك رسالة سلام، وأنا نادم على ذلك".
وتابع عطال "لم أنتظر أن يحدث الفيديو كل تلك الضجة، كنت أرى أن الأمر عادي حتى اتصل بي المدير الرياضي في نادي نيس فقمت بحذفه على الفور، وبعد ان أدركت الخطأ الذي وقعت فيه وجهت رسالة اعتذار وبكل صراحة لم أقصد أن أجرح أحدا".
وختم موضحاً عن صورته بالعلم الفلسطيني "أنها صورة مع المنتخب الوطني الجزائري للتضامن مع فلسطين، أنا لست ضد السامية ولست ضد أي شخص، أنا نادم على عدم مشاهدتي الفيديو حتى النهاية، أنا مجرد لاعب كرة قدم ضد الكراهية، لقد لعبنا بالفعل في إسرائيل ولعبت دون أي مشكلة".

النيابة الفرنسية تطلب عقوبة السجن للجزائري يوسف عطال

رياضة

كرة القدم

يوسف عطال

نيس

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