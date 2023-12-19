فيديو - أغرب دخول لبديل .. قفز وفرك يديه بالارض وبوجهه !!

في المباراة التي خسرها هيلاس فيرونا أمام فيورنتينا

في المباراة التي خسرها هيلاس فيرونا (0-1) أمام مضيفه فيورنتينا ضمن الجولة 16 من الدوري الايطالي على ملعب أرتيمو فرانكي في فلورنسا، دخل لاعب الفريق الخاسر، المدافع البولندي بافل دافيدوفيتش.

دخول هذا اللاعب كان غريباً حيث قفز على كل من قدميه تكراراً، ثم فرك يديه على عشب الأرض وعاد ليفركها في وجهه وعلى رأسه.

ويحتل هيلاس فيرونا المرتبة التاسعة عشرة في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 11 نقطة وهو مهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية، فيما يحتل المركز السادس برصيد 27 نقطة.