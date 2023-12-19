دي بروين ضحية جديدة لعمليات السطو على منازل النجوم

تفاقمت سلسلة سوء حظ كيفن دي بروين

تفاقمت سلسلة سوء حظ كيفن دي بروين، بعد أن ورد بأن منزله تعرض للاقتحام والسطو.

وبحسب الأخبار الواردة، لم يصب أحد بأذى خلال الهجوم على قصر اللاعب في بولدربرغ، على بعد حوالي ساعة جنوب شرق إنتويرب في بلجيكا، حيث كان نجم خط وسط مانشستر سيتي، يتواجد مع الفريق في المملكة العربية السعودية.

كما لم تكن الزوجة ميشيل ولا أي من أطفالهما الثلاثة في المنزل عندما وقعت السرقة، ويبدو أنّ الجناة وصلوا إلى المبنى باستخدام سلم للصعود من خلال نافذة الطابق الأول.

ويقضي دي بروين، وعائلته معظم العام في مقر إقامتهم في إنجلترا، لكنه احتفظ بالموقع المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 70 فداناً في بلدية Heusden-Zolder البلجيكية منذ شرائه في العام 2015، حيث تم تجديد الفيلا التي يلفها الحجر الأبيض.

ونشر دي بروين مقاطع فيديو للعقار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به في الماضي، أما محتوياته فهي التي تثير اهتمام اللصوص، حيث سرقت أغراض من المنزل ولكن دون أي إشارة إلى ماهيتها أو قيمتها.

وبسرقة منزل لاعب خط وسط السيتي تستكمل سلسلة طويلة من عمليات السطو التي تتعرض لها منازل لاعبي كرة القدم الذين تسهل معرفة أوقات تواجدهم وغيابهم عن منازلهم، أكثر من غيرهم من أصحاب الثروات، نظراً لالتزامهم بمواعيد محددة للتدريبات والمباريات.



