ماذا حصل بين ميسي وغوميز خلال المونديال بسبب أنتونيلا؟

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية نقلاً عن احدى محطات التلفزة الأرجنتينية، قصة خلاف وقع بين قائد المنتخب الوطني ليونيل ميسي وزميله أليخاندرو غوميز، خلال كأس العالم الاخيرة في قطر، التي احرز راقصو التانغو لقبها.ويعود السبب إلى انتشار صورة أثارت جدلاً، لأنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، خلال تواجدها في صالة للتدريب مع مدربها الخاص، حيث تفوه غوميز بكلمات مهينة عنها أمام لاعبي الفريق، أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين في إحدى مباريات المونديال.وذكّرت ماركا بأن غوميز تورط في أزمات عدّة، حيث تبين أنه مارس السحر ضد جيوفاني لو سيلسو، زميله في منتخب الأرجنتين، لاقصائه عن القائمة التي شاركت في مونديال قطر والحلول مكانه، وهو ما حصل بالفعل، اذ اصيب وغاب عن المسابقة.