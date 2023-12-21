لافيتزي إلى المستشفى مصاباً بجرح في البطن فما السبب؟

تم أمس الأربعاء، نقل الجناح السابق لنادي باريس سان جيرمان ونابولي، إيزيكيل لافيتزي، إلى المستشفى مصاباً بجرح في البطن، دون ايضاح كيفية تعرضه الى هذه الإصابة.وذكرت بعض التقارير، أنّ اللاب السابق تعرض للطعن في البطن خلال مشاجرة في المنزل، كما أصيب كسر في الترقوة، الا ان الظروف التي ادت الى ذلك لا تزال غير واضحة.وقالت مصادر مقربة من عائلة لافيتزي إن إصاباته نجمت عن سقوطه من على سلم، عندما كان يحاول تغيير المصباح الكهربائي، فيما تعتقد الشرطة أنه تعرض للطعن من قبل أحد أفراد الأسرة، خلال حفلة في منتجع خوسيه إغناسيو الراقي في أوروغواي.