فيديو - جمهور شيفيلد يخطف الأضواء ليلة تعادل أستون فيلا

كاد شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب أن يُسجّل مفاجأة مدويّة

كاد شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب أن يُسجّل مفاجأة مدويّة حين سجل من هجمة فريدة ربما، هدف التقدم في مرمى مضيفه أستون فيلا، في الدقيقة 87 بواسطة كاميرون آرتشر، قبل أن تتقلص الصدمة الى التعادل (1-1)، حين ردّ الايطالي نيكولو زانيولو في الدقيقة (90+4).

وكان جمهور شيفيلد نجم اللقاء بتفاعله الرائع، على الرغم من أن فريقه بات يحتل المركز قبل الاخير في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد تسع نقاط فقط، فيما رفع أستون فيلا رصيده الى 39 نقطة، متساوياً في الصدارة مع أرسنال، الذي يحل الليلة ضيفاً على ليفربول الوصيف (38).