جوليان ألفاريز وريث ميسي .. 13 لقب في سنّ 23 سنة !!

أصبح جوليان ألفاريز نجماً ووريثاً شرعياً لمواطنه ليونيل مسي

في سنّ الثالثة والعشرين، أصبح جوليان ألفاريز نجماً فوق العادة، ووريثاً شرعياً لمواطنه ليونيل مسي، وخصوصاً مع تسجيله أمس الجمعة هدفين وصناعة هدف في انتصار فريقه مانشستر سيتي المُدّوي (4-0) على فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، وإحرازه اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبات سجل ألفاريز من الألقاب يحوي كأس العالم وكوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين، وخمسة ألقاب مع مانشستر سيتي هي دوري أبطال أوروبا (1)، الدوري الانجليزي الممتاز (1)، كأس السوبر الاوروبي (1)، كأس الاتحاد الانجليزي (1) وكأس العالم للأندية (1).

وحصد ألفاريز ستة ألقاب مع فريقه الأم ريفر بلايت، كأس الارجنتين (1)، الدوري الارجنتيني (1)، كأس السوبر الارجنتينية (1)، كأس الابطال (1)، كوبا ليبرتادوريس (1)، كوبا سود أميركانا (1).



