صور - ظهور غريب لدي بول بجدائل ملوّنة

أتليتكو مدريد يلعب الليلة مع ضيفه إشبيلية

يختتم أتليتكو مدريد العام 2023 في الدوري الاسباني، حين يلعب عصر اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة مع ضيفه إشبيلية.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة، ويحتاج الى الفوز ليتساوى مع برشلونة في المركز الثالث، فيما يتصدر ريال مدريد وجيرونا (45)، ويسعى إشبيلية الخامس عشر لتحقيق فوز ثان توالياً بقيادة مدربه الجديد كيكي سانشيز فلوريس.

ولفت الأنظار خلال استعدادات فريق العاصمة للمباراة قصّة الشعر الغربية التي ظهر فيها نجم منتخب الأرجنتين، روريغو دي بول، حيث جدّل شعره على شكل ضفائر ملوّنة .. لمناسبة الأعياد.