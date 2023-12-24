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فيديو - الحكم يصدم ليفربول وفان دايك "هل أنت ثمل؟"!!

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فيديو - الحكم يصدم ليفربول وفان دايك &quot;هل أنت ثمل؟&quot;!!
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كرة القدم

2023-12-24 | 03:13
فيديو - الحكم يصدم ليفربول وفان دايك "هل أنت ثمل؟"!!

مدافع أرسنال وليام صليبا : "انها ركلة جزاء لكنني لست الحكم"

رد فيرجيل فان دايك على قرار من الحكم كريس كافانا بسؤاله "عما إذا كان ثملاً" خلال تعادل ليفربول (1-1) مع أرسنال، بعد ركلة حرة منحت لصالح الفريق الضيف على ملعب أنفيلد رود.
وفي المباراة نفسها، تساءل المدرب الالماني يورغن كلوب عن تجاهل الحكم لركلة جزاء واضحة لفريقه في منتصف الشوط الأول، وهو ما أكد عليه وليام صليبا، مدافع أرسنال الذي تم اختياره أفضل لاعب فيها بالقول "نعم انها ركلة جزاء لكنني لست الحكم". 
 
 
فيديو - الحكم يصدم ليفربول وفان دايك "هل أنت ثمل؟"!!

رياضة

كرة القدم

فيرجيل فان دايك

كريس كافانا

ليفربول

أرسنال

يورغن كلوب

وليام صليبا

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