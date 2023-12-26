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صورة - صلاح يتضامن مع غزة.. من فضلكم لا تنسوهم

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صورة - صلاح يتضامن مع غزة.. من فضلكم لا تنسوهم
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كرة القدم

2023-12-25 | 23:38
صورة - صلاح يتضامن مع غزة.. من فضلكم لا تنسوهم

نشر صلاح صورة لشجرة الميلاد وأرفقها بتعليق

تضامن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في تدوينة على منصة إكس، مع قطاع غزة في ظل تعرضه المستمر للعدوان الإسرائيلي.
فقد نشر صلاح صورة لشجرة الميلاد وأرفقها بتعليق "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة، نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جدا ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها .. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم .. عيد ميلاد مجيد".
وأثار صلاح  جدلا واسعا مؤخراً حين قام مع زملائه ومدربه في ليفربول، بالزيارة السنوية المعتادة إلى مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان، للاحتفال معهم بعيد الميلاد.
 
 
صورة - صلاح يتضامن مع غزة.. من فضلكم لا تنسوهم

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ليفربول

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