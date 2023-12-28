روماريو يختار الأفضل بين فيتور روكي وإندريك

أوضح رأيه بشأن من هو أفضل مهاجم برازيلي شاب حالياً

استفاد روماريو، المهاجم البرازيلي الشهير، من مقابلة أجرتها معه إحدى وسائل الإعلام في بلاده، لتوضيح رأيه بشأن من هو أفضل مهاجم برازيلي شاب حالياً، بين فيتور روكي وإندريك، بعد أن ساد نقاش كبير حول ذلك، اثر انتقال الاول الى برشلونة، وقُرب انتقال الثاني الى ريال مدريد.

واتخذ روماريو، الذي لعب لبرشلونة، موقفاً واضحاً، اذ قال "فيتور روكي هو المهاجم الأكثر اكتمالاً في البرازيل"، وهو الذي سجل 20 هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة مع أتليتكو بارانينسي، قبل إصابته في هذا الموسم.

وقال روماريو "اندريك لاعب رائع، ولكنه لا يزال فاقداً للثقة في نفسه في المباريات الكبيرة، ليس مثل نيمار وفينيسيوس جونيور في عمره، وبالنسبة لي فيتور روكي المهاجم الاكثر تكاملاً، واراه متفوقاً على ماركوس ليوناردو واندريك، سريع ومراوغ وقوي ويلعب بالقدمين ".



