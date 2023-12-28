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صورة - ماذا تفعل أنتونيلا مع لاوتارو مارتينيز؟؟

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صورة - ماذا تفعل أنتونيلا مع لاوتارو مارتينيز؟؟
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كرة القدم

2023-12-27 | 23:08
صورة - ماذا تفعل أنتونيلا مع لاوتارو مارتينيز؟؟

كاد مشجعو كرة القدم يصابون بالصدمة

كاد مشجعو كرة القدم يصابون بالصدمة عندما اعتقدوا أن زوجة ليونيل ميسي هي التي ترتدي ملابس السباحة وتشارك حوض استحمام ساخن مع زميله في الفريق.
فبعد أن عاد نجم إنتر ميامي ميسي، إلى وطنه الأرجنتين للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلته، اعتقد البعض أنّ زوجته أنتونيلا روكوزو لم تنضم إليه، حين قام مواطنه لاوتارو مارتينيز، بتحميل صورة تجمعه بزوجته أجوس غاندولفو على انستغرام، وهما في حوض استحمام ساخن أثناء قضاء عطلة في سويسرا.
وفي الصورة الملتقطة، أظهرت أجوس تشابهاً مذهلاً مع أنتونيلا، الأمر الذي دفع ببعض المشجعين للاعتقاد أن مهاجم إنتر ميلان قد غدر ميسي، وعبّر العديد منهم عن ذلك في تعليقات.
ولكن عند التدقيق، يتبين أن هناك بعض الاختلافات الملحوظة بين أنتونيلا وأجوس، فالأخيرة ذات شعر ملوّن بلونين، في حين أن زوجة ميسي سمراء نقية.
 

صورة - ماذا تفعل أنتونيلا مع لاوتارو مارتينيز؟؟

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

أنتونيلا روكوزو

لاوتارو مارتينيز

أجوس غاندولفو

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