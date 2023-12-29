هل وجد برشلونة ضالته في لاعبه كبديل لكانسيلو؟

هل بات لدى برشلونة أخيراً خيار جديد في مركز الظهير الأيمن؟ .. فقد قرر النادي أنه يريد الاحتفاظ بالبرتغالي كانسيلو، المُعار من مانشستر سيتي، بعد نهاية الموسم، لكن يبحثه عن خيار طويل الأجل لهذا المركز.ووصل جوليان أراوجو من لوس أنجلوس جالاكسي في شباط - فبراير من العام 2023، وقضى الأشهر الستة الأولى في النادي، وهو غير قادر على اللعب، حيث فشل في إقناع المدرب تشافي هيرنانديز وطاقمه بأنه يمكن أن يكون مفيداً هذا الموسم.تمت إعارة اللاعب الدولي المكسيكي إلى لاس بالماس، حيث تألق تحت قيادة مدرب برشلونة السابق فرانسيسكو خافيير جارسيا بيمينتا، وبدأ أراوجو ما يزيد قليلاً عن نصف مبارياته، وصمد بمواجهة أمثال نيكو ويليامز، فلعب هذا الموسم 18 مباراة، وسجل هدفين.وتردد ان برشلونة سوف يمنح أراوجو فرصة لإثبات نفسه في فترة ما قبل الموسم المقبلة، حيث يحرص النادي على رؤيته في الملعب مرة أخرى، ليكون ظهيراً أيمن جيداً في الدوري الإسباني، ويحجز مكاناً لنفسه في الفريق كمنافس لكانسيلو.