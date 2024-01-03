فيديو - نجوم برشلونة في مستشفيات المدينة

كما هو معتاد في هذا الوقت من كل عام

كما هو معتاد في هذا الوقت من كل عام، انتشر لاعبو برشلونة لزيارة الأطفال في مستشفيات مختلفة في مدينة برشلونة والمنطقة المحيطة بها، في تقليد ينفذه النادي في عيد الميلاد، بالإضافة إلى الاحتفال بيوم مفتوح من التدريب.

وفي السياق، زار المدرب تشافي هيرنانديز وسيرجي روبرتو مستشفى برشلونة، وجواو كانسيلو وجواو فيليكس وإنييغو مارتينيز وفيران توريس وأوسكار هيرنانديز مساعد المدرب مركز سانت خوان دي ديو. وقام كل من النجم الوافد فيتور روكي ورافينها وليفاندوفسكي وغوندوغان ونائبة الرئيس إيلينا فورت بزيارة فال ديبرون، فيما توّزع الآخرون على أماكن استشفائية اخرى.