فيديو - سلالة ليونيل ميسي في أمان .. شاهدوا ماتيو

يبدو أن سلالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكروية هي في أيد أمينة، إذ يبدو كما لو أن ابنه ماتيو قد ورث جينات والده، وأن أحدث هاتريك له مع إنتر ميامي، والذي جعل المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي يجنّ جنونهم، هو بلا شك دليل على ذلك.فبعد توقيع ميسي الأب مع النادي الأميركي، تم تسجيل أبنائه في الأكاديمية، وهذا هو بالضبط المكان الذي يزدهر فيه ماتيو في سنواته التكوينية كلاعب كرة قدم، حيث تغلب الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات على منافسيه بمراوغته المذهلة.وكما كان ولا يزال يفعل والده، لجهة الطريقة التي يستقبل بها الكرة ويتقدم في الملعب، كان الاسلوب مشابهاً جدّاً لدى نجله الصغير.لكن أحد الجوانب التي برزت في ماتيو هو أنه، على عكس والده، يسدد الكرة بقدمه اليمنى، ولقد اكتسب الطفل المميز الكثير من المعجبين بفضل موهبته المثيرة ومهاراته الرائعة في الكرة، ويبدو أنّ مستقبلاً مشرقاً ينتظره.