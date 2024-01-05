الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - سلالة ليونيل ميسي في أمان .. شاهدوا ماتيو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - سلالة ليونيل ميسي في أمان .. شاهدوا ماتيو
A-
A+

كرة القدم

2024-01-05 | 09:06
فيديو - سلالة ليونيل ميسي في أمان .. شاهدوا ماتيو

يبدو أن سلالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكروية في أيد أمينة

يبدو أن سلالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكروية هي في أيد أمينة، إذ يبدو كما لو أن ابنه ماتيو قد ورث جينات والده، وأن أحدث هاتريك له مع إنتر ميامي، والذي جعل المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي يجنّ جنونهم، هو بلا شك دليل على ذلك.
فبعد توقيع ميسي الأب مع النادي الأميركي، تم تسجيل أبنائه في الأكاديمية، وهذا هو بالضبط المكان الذي يزدهر فيه ماتيو في سنواته التكوينية كلاعب كرة قدم، حيث تغلب الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات على منافسيه بمراوغته المذهلة.
وكما كان ولا يزال يفعل والده، لجهة الطريقة التي يستقبل بها الكرة ويتقدم في الملعب، كان الاسلوب مشابهاً جدّاً لدى نجله الصغير.
لكن أحد الجوانب التي برزت في ماتيو هو أنه، على عكس والده، يسدد الكرة بقدمه اليمنى، ولقد اكتسب الطفل المميز الكثير من المعجبين بفضل موهبته المثيرة ومهاراته الرائعة في الكرة، ويبدو أنّ مستقبلاً مشرقاً ينتظره.
 
 
 
فيديو - سلالة ليونيل ميسي في أمان .. شاهدوا ماتيو

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شاهدوا كيف اشتبك سيرجيو راموس مع الجمهور
يخوض مباراتين حاسمتين خلال 24 ساعة !

اقرأ ايضا في كرة القدم

ارتياح وجديّة .. قراءة في منتخب لبنان بعد مواجهة السعودية
10:08

ارتياح وجديّة .. قراءة في منتخب لبنان بعد مواجهة السعودية

الجهاز الفني لمنتخب لبنان يعيش حالة الإرتياح بعد المباراة أمام منتخب السعودية

10:08

ارتياح وجديّة .. قراءة في منتخب لبنان بعد مواجهة السعودية

الجهاز الفني لمنتخب لبنان يعيش حالة الإرتياح بعد المباراة أمام منتخب السعودية

كريستيانو رونالدو اشترى قصراً في جزيرة النخيل
10:07

كريستيانو رونالدو اشترى قصراً في جزيرة النخيل

يُطلق عليها اسم "جزيرة المليارديرات"

10:07

كريستيانو رونالدو اشترى قصراً في جزيرة النخيل

يُطلق عليها اسم "جزيرة المليارديرات"

جناح سندرلاند أمام المحكمة مُتهمّاً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
10:05

جناح سندرلاند أمام المحكمة مُتهمّاً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

التقى بها على تطبيق "تندر" ووافقت على "احتضانه" !

10:05

جناح سندرلاند أمام المحكمة مُتهمّاً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

التقى بها على تطبيق "تندر" ووافقت على "احتضانه" !

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024