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مبابي يعتبر ان ميسي لم يحظ بالاحترام الذي يستحقه في فرنسا

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مبابي يعتبر ان ميسي لم يحظ بالاحترام الذي يستحقه في فرنسا
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كرة القدم

2024-01-07 | 05:09
مبابي يعتبر ان ميسي لم يحظ بالاحترام الذي يستحقه في فرنسا

كان لدى مبابي وميسي علاقة زمالة رائعة

كان لدى النجم الفرنسي كيليان مبابي والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي علاقة زمالة رائعة، حين لعبا معاً في باريس سان جيرمان، حيث استفاد الاول من تمريرات الثاني المثالية أمام المرمى. 
وقال مبابي لموقع أمازون برايم "ميسي يستحق كل الاحترام، وفي الحقيقة فإنه لم يحصل في فرنسا خلال فترة تواجده  لمدة عامين في باريس سان جيرمان على الاحترام الذي يستحقه".
وغادر النجم الأرجنتيني برشلونة إلى عملاق الدوري الفرنسي، وقضى موسمين في باريس، قبل أن يغادر كوكيل حر في العام 2023، وينضم إلى إنتر ميامي الاميركي.
ووصل الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات إلى باريس بهدف جلب كأس دوري أبطال أوروبا إلى العاصمة الفرنسية، لكن ذلك لم يتحقق، بينما فاز بلقب الدوري الفرنسي عامي 2022 و2023، حيث كان باريس سان جيرمان مصاباً بالخروج المتتالي من دور الـ16 للمسابقة القارية.
أما مبابي، فأصبح  الآن حرّاً في التفاوض مع أي نادٍ يريده مع تبقي ستة أشهر على انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وقيل أنه منفتح على الانضمام إلى ليفربول الانجليزي، وإن كان ريال مدريد الاسباني هو المرشح الأوفر حظًا لضمّه في الصيف.

مبابي يعتبر ان ميسي لم يحظ بالاحترام الذي يستحقه في فرنسا

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

باريس سان جيرمان

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