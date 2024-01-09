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فيديو - احتفلوا بأنهم سيواجهون برشلونة في كأس الملك

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فيديو - احتفلوا بأنهم سيواجهون برشلونة في كأس الملك
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كرة القدم

2024-01-09 | 03:07
فيديو - احتفلوا بأنهم سيواجهون برشلونة في كأس الملك

ريال مدريد امام امتحان صعب مع الجار اللدود أتليتيكو مدريد

أوقعت قرعة الدور ثُمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، برشلونة في مواجهة نادي سالامانكا، والذي يحتل المركز السابع في بطولة دوري الدرجة الثالثة، والذي تأسس فقط في العام 2023.
لذلك، لم تكن مستغربة ردة فعل لاعبيه حين اكتشفوا منافسهم، والتي وثقها النادي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع إكس، إذ تعانق اللاعبون واحتفلوا ما إن سمعوا أنّه سيكون النادي الكاتالوني.
مقابل المواجهة السهلة، منطقياً، لبرشلونة، فقد وضعت القرعة الغريم ريال مدريد امام امتحان صعب، إذ سيواجه الجار اللدود أتليتيكو مدريد.
وقد أتت نتائج القرعة على الشكل التالي:
اونيونيستا سالامنكا X برشلونة
تينيريفي X ريال مايوركا
خيتافي X إشبيلية
أوساسونا X ريال سوسيداد
فالنسيا X سيلتا فيجو
أتتليك بلباو X ديبورتيفو آلافيس
أتلتيكو مدريد X ريال مدريد
جيرونا X رايو فاليكانو
 
 

فيديو - احتفلوا بأنهم سيواجهون برشلونة في كأس الملك

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال مدريد

جيرونا

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