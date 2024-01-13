بايرن ميونيخ يواصل تحطيم الارقام القياسية

قصّ نادي بايرن ميونيخ شريط العام 2024 بانتصار على ضيفه هوفنهايم بثلاثية نظيفة في افتتاح المرحلة 17 من الدوري الألماني.هذا الانتصار، منح البايرن رقماُ قياسيّاً جديداً، وفق شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، التي ذكرت ان الهدف الأوّل الّذي سجّله جمال موسيالا، يعني أنّ النادي البافاري سجل في مباراته رقم 65 على التوالي في الدوري الألماني على أرضه، وهو رقم قياسي محلي جديد.إشارة الى أن موسيالا لم يكتفِ بهدف واحد، بل ضاعف النتيجة، قبل أن يسجّل هاري كاين الهدف الثالث لأصحاب الأرض في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة.