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بايرن ميونيخ يواصل تحطيم الارقام القياسية

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بايرن ميونيخ يواصل تحطيم الارقام القياسية
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كرة القدم

2024-01-13 | 01:29
بايرن ميونيخ يواصل تحطيم الارقام القياسية

قصّ نادي بايرن ميونيخ شريط العام 2024 بانتصار

قصّ نادي بايرن ميونيخ شريط العام 2024 بانتصار على ضيفه هوفنهايم بثلاثية نظيفة في افتتاح المرحلة 17 من الدوري الألماني.
هذا الانتصار، منح البايرن رقماُ قياسيّاً جديداً، وفق شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، التي ذكرت ان الهدف الأوّل الّذي سجّله جمال موسيالا، يعني أنّ النادي البافاري سجل في مباراته رقم 65 على التوالي في الدوري الألماني على أرضه، وهو رقم قياسي محلي جديد.
إشارة الى أن موسيالا لم يكتفِ بهدف واحد، بل ضاعف النتيجة، قبل أن يسجّل هاري كاين الهدف الثالث لأصحاب الأرض في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة.
 
بايرن ميونيخ يواصل تحطيم الارقام القياسية

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

هوفنهايم

الدوري الألماني

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