أسطورة البرازيل مُصاب بسرطان الغدد اللمفاوية

قاد البرازيل للفوز بكأس العالم في العام 1994

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ووسائل اعلام محلية، عن اصابة المدرب البرازيلي الشهير كارلوس البرتو بيريرا بسرطان الغدد اللمفاوية، وأشار الى انه يستجيب للعلاج.

كارلوس ألبرتو جوميز باريرا، البالغ ثماني عاماً، هو من مواليد 27 شباط - فبراير 1943، أدار خمس منتخبات وطنية في خمس نسخ من كأس العالم، وقاد البرازيل للفوز باللقب في العام 1994.

وقاد بيريرا البرازيل ايضاً الى لقب كوبا أمريكا 2004 وكأس القارات 2005، وهو المدرب الوحيد الذي قاد منتخبين آسيويين مختلفين للفوز بكأس أمم آسيا، هما الكويت في العام 1980 والسعودية في العام 1988.





















































