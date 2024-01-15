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ايندهوفن بالعلامة الكاملة في هولندا وبمعدّل تهديفي مُرعب

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ايندهوفن بالعلامة الكاملة في هولندا وبمعدّل تهديفي مُرعب
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كرة القدم

2024-01-15 | 00:45
ايندهوفن بالعلامة الكاملة في هولندا وبمعدّل تهديفي مُرعب

واصل ايندهوفن موسم اللاهزيمة أو التعادل محلياً

بفوزه مساء السبت على ضيفه اكسيلسيور (3-1) ضمن الجولة 17 من الدوري الهولندي الممتاز، واصل ايندهوفن موسم اللاهزيمة أو التعادل محلياً.
وحقق ايندهوفن العلامة الكاملة، أي 51 نقطة من أصل 51 ممكنة، مُتصدراً بها بفرق 12 نقطة عن فيينورد روتردام، مُسجلاً 59 هدفاً بمعدل 3.47 في المباراة، وتلقى سبعة أهداف فقط حتى الآن.
أوروبياً، تغلب ايندهوفن على شتورم غراتس النمساوي (4-1) و(3-1) في تصفيات التأهل الاولى من دوري ابطال اوروبا، وتعادل (2-2) ثم فاز (5-1) على رينجرز الاسكتلندي.
وفي دور المجموعات، خسر ذهاباً امام ارسنال الانجليزي (0-4) وهي الوحيدة هذا الموسم، وتعادل مع اشبيلية الاسباني (2-2) ومع لنس الفرنسي (1-1)، وإياباً فاز على لنس (1-0) وعلى اشبيلية (3-2) وتعادل مع ارسنال (1-1)، وتأهل الى الدور ثُمن النهائي لمواجهة بروسيا دورتموند الالماني.

ايندهوفن بالعلامة الكاملة في هولندا وبمعدّل تهديفي مُرعب

رياضة

كرة القدم

اكسيلسيور

الدوري الهولندي

ايندهوفن

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