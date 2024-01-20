تشافي يعترف باليأس وفقدان الصبر مع لاعبيه !!

اعترف مدرب برشلونة أنه فقد صبره مع لاعبي البلاوجرانا

اعترف مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، أنه فقد صبره مع لاعبي البلاوجرانا، مثله مثل العديد من مشجعي النادي هذا الموسم.

ويعتبر المشجعون أنّ تشافي هو المطالب بإيجاد جميع الحلول لمشاكل الفريق، على الرغم من أنه كما أشار جول كوندي بعد الفوزه (3-1) في كأس الملك على يونيونيستاس دي سالامانكا، فإن اللاعبين هم الذين يتعين عليهم خوض المباراة.

ضد سالامانكا، خرج برشلونة فائزاً، بعد أن تأخر بهدف، لكنًه قلب الأمر في النهاية، وقليلون كانوا "مقتنعين" بالأداء مرة جديدة، وعلّق تشافي على الأمر قائلًا "لعبنا بشكل جيد لفترات، لكن في بعض الأحيان يتعيّن علينا اللعب بشكل أفضل، وأحياناً أشعر باليأس لأننا لا نفعل ما يتعيّن علينا القيام به، وعندما أقول إننا قيد الإنشاء، هذا ما أعنيه، أنه يتعين علينا القيام بما يتعين علينا القيام به في كل مرة".

واعترف تشافي بأن فريقه يسمح دائما بالفرص للخصم، وهو الامر الذي من الممكن تجنبه، وأضاف "من المستحيل على المنافس عدم خلق أي فرصة، بسبب الطريقة التي نلعب بها، سيكون لديهم دائما ثلاثة أو أربعة، ولكن أنه يجب أن تكون أكثر عدوانية، وعلينا أن نضاهي عدوانيتهم وشجاعتهم وروحهم، وفي بعض المناسبات افتقرنا لهذا الأمر".

ويخوض برشلونة مباراة صعبة في ربع نهائي كأس الملك حيث يلعب ضد أتليتكو بلباو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب الاخير في سان ماميس، في مباراة من المؤكد أنها ستكون صعبة، واختباراً صارماً للرد على هزيمة الكلاسيكو يوم الأحد الماضي.



