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أجواء من التفاؤل والروح العالية والثقة تسود منتخب لبنان قبل مواجهة طاجيكستان

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أجواء من التفاؤل والروح العالية والثقة تسود منتخب لبنان قبل مواجهة طاجيكستان
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كرة القدم

2024-01-21 | 00:56
أجواء من التفاؤل والروح العالية والثقة تسود منتخب لبنان قبل مواجهة طاجيكستان

سادت أجواء من التفاؤل والروح العالية والثقة بين اللاعبين

الدوحة - حسن شرارة
على الرغم من تعرّض المهاجم سوني سعد لإصابة قاسية في الكتف، سوف تُبعده عن مواجهة منتخب لبنان مع نظيره منتخب طاجيكستان في الجولة الأخيرة من مباريات الدور الاول لمسابقة كأس آسيا في كرة القدم، الجارية في دولة قطر، الا أن الأجواء تبدو مثالية.
ومن معسكر المنتخب في فندق كوجو في العاصمة القطرية الدوحة، سادت أجواء من التفاؤل والروح العالية والثقة بين اللاعبين سببها العرض الذي تم تقديمه في التعادل السلبي أمام الصين في الجولة الثانية، والذي أشعر اللاعبين بالقدرة على تحقيق الانتصار، والتأهل الى الدور التالي.
وراقب المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش آداء المنتخب الطاجيكي الذي يتّسم بالقوة البدنية والسرعة ويقل من حيث التنظيم والتكتيك عن منتخبيّ الصين وقطر، وأخضع لاعبيه لجولة من الفيديو للحديث بإسهاب عن ذلك.
ويؤمل في السياق الفني بعودة الظهير نصّار نصّار من الاصابة ومشاركته في التشكيلة التي قد تشهد الى هذا المركز تغييراً آخر ليس أكثر عن المواجهة السابقة.
ويحتاج كل منتخبا لبنان وطاجيكستان الى الفوز للحلول ثانياً في المجموعة الاولى وبلوغ الدور الثاني شريطة عدم فوز الصين على قطر، والا فالأمل بمركز ثالث مؤهل.

أجواء من التفاؤل والروح العالية والثقة تسود منتخب لبنان قبل مواجهة طاجيكستان

رياضة

كرة القدم

سوني سعد

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