شاهد عيّان يكشف ليالي دافيد بيكهام الحمراء

هل يمكن أن تهتز أسس زواج دافيد بيكهام الآن؟

هل يمكن أن تهتز أسس زواج دافيد بيكهام الآن، حين كشف شاهد عيّان عن عدم ولاء لاعب كرة القدم السابق لزوجته خلال فترة وجوده في ريال مدريد.

ففي حديث الى برنامج "Telecinco Socialité"، قال الشاهد المذكور "طلب هو ورونالدو نازاريو زجاجات من مويت، ولكن ليس لشربها، ولكن لملء الجاكوزي، حيث انفقا ما بين 30 و50 ألف يورو لهذه الغاية، ولم تكن مسألة ليلة واحدة".

وأضاف "في بعض الأحيان، كانت الشقة مليئة بالمشروبات الأخرى، وكانا دائماً برفقة فتيات وسيمات للغاية، وكانا يخرجان للاحتفال ثم تتم دعوة الفتيات إلى الفندق".

وتابع أن اكثر الأحداث إثارة للدهشة حصلت في أيلول - سبتمبر 2003، بالتزامن مع عيد ميلاد اللاعب البرازيلي، حيث استمرت الحفلات ثلاثة أيام في منزله في لا موراليخا بحضور نحو 600 ضيف و"بدأت الحافلات بالوصول مع النساء".

وختم "ربما كانت بعض هذه الاخبار تملأ الصحف، وهي كانت سرية لسنوات عديدة، في ظل الكثير من التردد في التحدث عنها، خصوصاً أن ذلك سوف يُغضب فيكتوريا (بيكهام) كثيراً، ولكن حان الوقت لمعرفة ذلك .. فهل تعرف سبايس جيرل بوش عن هذا؟".



