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مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية تستخدم صورها المثيرة لمساعدة الأمهات

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مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية تستخدم صورها المثيرة لمساعدة الأمهات
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كرة القدم

2024-01-23 | 06:15
مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية تستخدم صورها المثيرة لمساعدة الأمهات

مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية في أستون فيلا

تستخدم عارضة أزياء مفعمة بالحيوية، يُطلق عليها اسم "مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية في أستون فيلا"، الأرباح من صورها المثيرة لمساعدة الأمهات العازبات.
فقد نشأت أليكسيا غرايس، البالغة من العمر 25 عاماً، مع أم عزباء قدمت الكثير من التضحيات من أجلها، ثم أصبحت عارضة لدى الموقع الاباحي OnlyFans، وباتت عالية الدخل، وعبرت مؤخراً إلى مشهد الملاكمة الذي يحظى بشعبية متزايدة.
أثّرت نشأة أليكسيا عليها، فقررت مساعدة الأمهات العازبات، وقالت إلى صحيفة ديلي ستار "خلال العطلات، شاركت على جميع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي أنني سأعطي 200 جنيه إسترليني لكل أربع أمهات عازبات محتاجات".
وأضافت "أعلم أن موسم الأعياد يمكن أن يكون صعبا بالنسبة للكثيرين، وقد اخترت الأمهات العازبات لأنني نشأت مع واحدة منهن، كانت تدخّر المال لي ولإخوتي، واضطرت إلى تقديم التضحيات بنفسها".
وكانت أكثر مشجعات أستون فيلا جاذبية تعهدت ليلة رأس السنة الجديدة أنها ستنشر للمشجعين صورتها عارية على موقع التواصل الاجتماعي في العام 2024، إذا انتزع فيلا اللقب، وغردت "هل سيكون 2024 هو العام الذي أتعرى فيه على تويتر؟ نعم، إذا فاز فيلا بالدوري".
 
مشجعة كرة القدم الأكثر جاذبية تستخدم صورها المثيرة لمساعدة الأمهات

كرة القدم

أستون فيلا

أليكسيا غرايس

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