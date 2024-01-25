مالك نادي توتنهام مذنب في احتيال حقق أرباحاً بالملايين

أقر لويس بأنه مذنب بتهمة التآمر وتهمتين بالاحتيال

أقر الملياردير البريطاني جو لويس، الذي تمتلك عائلته نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي، بأنه مذنب في التداول بمعلومات سريّة.

واتهم لويس، البالغ 86 عاما، بنقل معلومات عن شركاته إلى طياريه الخاصين وأصدقائه ومساعديه الشخصيين وشركائه، في عملية احتيال حققت أرباحاً بملايين الدولارات.

وأقر لويس بأنه مذنب بتهمة التآمر وتهمتين بالاحتيال بالأوراق المالية كجزء من صفقة مع المدعين العامين، وهو الذي أسس شركة الاستثمار Tavistock Group، التي تمتلك حصصاً في مجموعة كبيرة من شركات العقارات والرياضة والتمويل والطاقة وعلوم الحياة.

واحتل لويس المرتبة 39 في قائمة صانداي تايمز للأثرياء للعام 2023، بثروة تقدر بأكثر من 6.4 مليار دولار، وتم القبض عليه في تموز - يوليو 2023 واتهم بستة عشر تهمة بالاحتيال في الأوراق المالية وثلاث تهم بالتآمر.

وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، اعترفت إحدى شركات لويس، Broad Bay Ltd، بالذنب في الاحتيال في الأوراق المالية وتم تغريمها 50 مليون دولار، وستكون بإنتظاره عقوبة السجن القصوى 45 عاماً، على الرغم من أن المبادئ التوجيهية الفيدرالية تدعو إلى عقوبة تتراوح بين 18 و24 شهراً.



