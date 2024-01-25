فيديو - ملعب يوكوهاما يحتفظ بغرفة البرازيل وقمصانهم موقّعة

العام 2002، أحرز منتخب البرازيل لقب كأس العالم

في العام 2002، أحرز منتخب البرازيل لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، قبل أن يغيب عن منصات التتويج حتى تاريخه.

آنذاك، تغلبت البرازيل على ألمانيا (2-0) كانا من توقيع الظاهرة رونالدو نازاريو، وجرت المباراة النهائية للنسخة السابعة عشر من المونديال على ملعب يوكوهاما في اليابان.

مؤخراً، نشرت ادارة الملعب فيديو من غرفة ملابس بطل العالم، التي ما تزال تحتفظ بشكلها منذ العام 2002، مع قمصان لاعبي البرازيل موّقعة منهم، ومن بينهم رونالدينيو ودينلسون وريفالدو وروبرتو كارلوس وكليبرسون وكافو ولوسيو وجيلبرتو سيلفا ...