فيديو - إمرأة تشاهد مباراة من السرير في ستامفورد بريدج !!

“LA MEJOR CAMA EN EL STAMFORD BRIDGE” 🤔🏟️



🛏️ El hotel Hilton ofrece la experiencia de ver partidos de fútbol femenino del Chelsea desde una cama en medio de la tribuna



📹: IG/ georgiatoffolo pic.twitter.com/3UDJ3YB90t — Diario Olé (@DiarioOle) January 25, 2024

ترك مشجعو كرة القدم غاضبين بعد رؤية جورجيا توفولو تشاهد مباراة تشيلسي في السرير في ستامفورد بريدج.وظهرت إمرأة وهي تتابع من "سرير" وضع في المدرجات، مباراة سيدات "البلوز" أمام مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي، ليتبين أنها نجمة فازت في العام 2017 بجائزة "أنا من المشاهير ... أخرجني من هنا، أخرجني".ونشرت جورجيا توفولو مقطع فيديو لنفسها وهي تشجع النادي الذي تدعمه، وهي مستلقية في السرير، تم وضعه في غرفة مؤقتة جرى تركيبها من قبل فنادق هيلتون الراعية، تحتوي على حمّام وخزانة جانبية وتلفزيون".إلا أنّ الأمر لم يعجب المشجعين الذين انتقدوا المشهد بشدة معتبرين أنّ كل ما يحدث في عالم كرة القدم خاطئ في لعبة صنعها الفقراء وسرقها الأغنياء، وأنّها تُدّمر بسبب هكذا تصرفات، وقالوا أنّ الملّاك الأميركيين ليس لديهم أدنى فكرة عن كرة القدم معتبرين أنّ استبدال المقاعد للإعلان أمر مخجل للغاية.