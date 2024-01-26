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فيديو - إمرأة تشاهد مباراة من السرير في ستامفورد بريدج !!

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فيديو - إمرأة تشاهد مباراة من السرير في ستامفورد بريدج !!
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كرة القدم

2024-01-26 | 02:02
فيديو - إمرأة تشاهد مباراة من السرير في ستامفورد بريدج !!

ظهرت إمرأة وهي تتابع مباراة من "سرير" وضع في المدرجات

ترك مشجعو كرة القدم غاضبين بعد رؤية جورجيا توفولو تشاهد مباراة تشيلسي في السرير في ستامفورد بريدج.
وظهرت إمرأة وهي تتابع من "سرير" وضع في المدرجات، مباراة سيدات "البلوز" أمام مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي، ليتبين أنها نجمة فازت في العام 2017 بجائزة "أنا من المشاهير ... أخرجني من هنا، أخرجني".
ونشرت جورجيا توفولو مقطع فيديو لنفسها وهي تشجع النادي الذي تدعمه، وهي مستلقية في السرير، تم وضعه في غرفة مؤقتة جرى تركيبها من قبل فنادق هيلتون الراعية، تحتوي على حمّام وخزانة جانبية وتلفزيون".
إلا أنّ الأمر لم يعجب المشجعين الذين انتقدوا المشهد بشدة معتبرين أنّ كل ما يحدث في عالم كرة القدم خاطئ في لعبة صنعها الفقراء وسرقها الأغنياء، وأنّها تُدّمر بسبب هكذا تصرفات، وقالوا أنّ الملّاك الأميركيين ليس لديهم أدنى فكرة عن كرة القدم معتبرين أنّ استبدال المقاعد للإعلان أمر مخجل للغاية.
 
 
فيديو - إمرأة تشاهد مباراة من السرير في ستامفورد بريدج !!

رياضة

كرة القدم

جورجيا توفولو

تشيلسي

ستامفورد بريدج

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