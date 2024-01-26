الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

سيرجيو أجويرو يُدافع عن روبرت ليفاندوفسكي فماذا قال؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيرجيو أجويرو يُدافع عن روبرت ليفاندوفسكي فماذا قال؟
A-
A+

كرة القدم

2024-01-26 | 02:04
سيرجيو أجويرو يُدافع عن روبرت ليفاندوفسكي فماذا قال؟

لعب سيرجيو أجويرو في برشلونة لبضعة أشهر فقط

لعب سيرجيو أجويرو في برشلونة لبضعة أشهر فقط، قبل أن يضطر إلى الاعتزال بسبب مشاكل في القلب، وهو يتفهم الضغط الآن الذي يأتي من كون الفرد هو المهاجم الرئيسي للفريق.
وتقع هذه الوظيفة حالياً على عاتق روبرت ليفاندوفسكي، الذي خاض موسماً ممتازاً مع النادي الكاتالوني في 2022-23، لكنه يعاني هذا الموسم، ما وضعه تحت مرمى المشجعين ووسائل الإعلام على حد سواء، وسط تقارير تفيد باحتمال بيعه من قبل برشلونة في الصيف.
وفي حديث له، صرح أجويرو أنه سيكون من الغباء انتقاد ليفاندوفسكي من قبل أي شخص في هذه المرحلة، قائلًا أنّه لا ينبغي أبدا الاستهانة بمهاجم من الطراز العالمي فقط لأنّ أرقامه تراجعت في بعض الأحيان.
كما دعم أجويرو تشافي مدرب برشلونة، معتبراً أن انتقاده غير مبرر في الأسابيع الأخيرة، مذكراً المشجعين بأنّ النادي حقّق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وما زال ينافس في الدوري ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
واعتبر اللاعب الارجنتيني أن برشلونة يمشي في عروق تشافي وفي حمضه النووي لأنه يعرف النادي جيداً، ويدرك أن أمامه الكثير، ولديه الفريق المناسب لتحقيق الطموحات التي وضعها لنفسه في بداية الموسم".
قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لبرشلونة، وسيحتاج الفريق إلى تشافي وليفاندوفسكي معاً ليكونا على قمة قدراتهما إذا أراد تحقيق النجاح هذا الموسم.

سيرجيو أجويرو يُدافع عن روبرت ليفاندوفسكي فماذا قال؟

رياضة

كرة القدم

سيرجيو أجويرو

برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - موهبة ألمانية يطاردها برشلونة فمن هو بوريس لوم؟
فيديو - إمرأة تشاهد مباراة من السرير في ستامفورد بريدج !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - حركات غير أخلاقية أثناء تبديل لاعب
08:27

فيديو - حركات غير أخلاقية أثناء تبديل لاعب

خلال مباراة في الدور الاول من مسابقة كأس هولندا

08:27

فيديو - حركات غير أخلاقية أثناء تبديل لاعب

خلال مباراة في الدور الاول من مسابقة كأس هولندا

فيديو - هكذا أعلن يورجن كلوب قراره بالرحيل عن ليفربول
08:22

فيديو - هكذا أعلن يورجن كلوب قراره بالرحيل عن ليفربول

في مفاجأة مدوية أعلن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

08:22

فيديو - هكذا أعلن يورجن كلوب قراره بالرحيل عن ليفربول

في مفاجأة مدوية أعلن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024