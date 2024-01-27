برشلونة أمام خيارات أسهلها مُـرّ لإنقاذ الموسم

لا يزال أمام برشلونة الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا لتجنب موسم فارغ

لا يزال أمام برشلونة الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا لتجنب موسم فارغ من الالقاب، وهو أمر حدث مرتين فقط في المواسم الخمسة عشر الأخيرة (2019-20 و2021-22).

وعلى الرغم من الخروج من كأس السوبر وكأس الملك، لم يتعب تشافي هيرنانديز من تكرار أنه في نهاية الموسم، سيتم تقديره، ولكن الواقع أنه لا توجد أهداف على المحك سوى في المسابقتين الرئيسيتين .. وتبدو صعبة المنال.

بالإضافة إلى الحاجة الملحّة لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى في الدوري لتأمين مكان في دوري أبطال أوروبا المقبل، بمدخول قد يصل الى 50 مليون يورو، يجب على برشلونة أن يكون البطل او الوصيف للتأهل إلى كأس السوبر الإسباني 2025، ومدخولها ما بين 5.8 و7.3 مليوناً في حالة احراز اللقب.

الجبهة المفتوحة الأخرى هي الدخول في كأس العالم للأندية 2025، بمدخول قد يصل الى 50 مليون، حيث يتوجب على برشلونة الكثير لتقليص فرق النقاط السبع عن أتلتيكو مدريد في تجميع النقاط المؤهلة للمسابقة (55 مقابل 62)، وهذا الامر ليس سهلاً.



