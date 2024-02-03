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كم سيتقاضى ميسي مقابل ظهوره في إعلان أميركي خلال Super Bowl ؟.

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كم سيتقاضى ميسي مقابل ظهوره في إعلان أميركي خلال Super Bowl ؟.
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كرة القدم

2024-02-03 | 03:35
كم سيتقاضى ميسي مقابل ظهوره في إعلان أميركي خلال Super Bowl ؟.

ستكون المرة الأولى التي يظهر فيها في إعلان تجاري خلال Super Bowl

قبل أيام، أٌعلن عن تعاقد مصنع الجعة الأميركي Michelob Ultra مع مهاجم إنتر ميامي، النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، لتمثيل إعلانها الجديد.
ففي إعلان مدته ستين ثانية لـMichelob Ultra-Anheuser-Busch، سنرى ميسي، يدخل حانة وينتظر بيرة مثلجة، وقد تم تسريب مقطع منه، بعد أن حصلت هذه العلامة التجارية على الحقوق كراع رسمي لكوبا أميركا التي ستقام في الصيف في الولايات المتحدة.
ولكن، كم سيتقاضى ميسي مقابل ظهوره في هذا الإعلان التجاري الذي سيتم بثه للمرة الاولى خلال Super Bowl 2024؟.
سوف يحصل ميسي على 14 مليون دولار، وفقاً لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز، وستكون المرة الأولى التي يظهر فيها مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في إعلان تجاري خلال Super Bowl، التي يبلغ متوسط عدد المشاهدين فيها عادة الى 100 مليون حول العالم.
 
 
 
كم سيتقاضى ميسي مقابل ظهوره في إعلان أميركي خلال Super Bowl ؟.

رياضة

كرة القدم

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

Super Bowl

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