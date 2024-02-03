ماذا طلب الطفل فريدي من المدرب انجي بوستيكوجلو؟



وجه فريدي سؤالاً الى مدرب فريقه المُفضّل

خلال حوار تلفزيوني، وجه فريدي، وهو طفل إنجليزي عمره تسع سنوات، مصاب بمرض السرطان، ومشجع لنادي توتنهام، سؤالاً الى مدرب فريقه المُفضّل.

قال فريدي للمدرب انجي بوستيكوجلو "متى سنحقق لقب البريميرليج؟"، فردّ الاسترالي - اليوناني "قريباً جداً، سأسعى جاهداً لتحقيق هذا الأمر، سأفعل ذلك من أجلك".

ويحتل توتنهام المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، على بُعد ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر، بعد 22 جولة على انطلاقة المسابقة، وهو يلعب اليوم السبت مع مضيفه ايفرتون على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة 23.



