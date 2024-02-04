فيديو - لامين يامال يتفنن وينتزع الاعجاب في فوز برشلونة

انتزع الموهبة لامين يامال اعجاب الجميع، في المباراة التي انتهت الى فوز برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس (3-1) ضمن الجولة 23 من الدوري الاسباني.واذا كان الالماني إلكاي جوندوجان قد صنع هدفاً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي وسجّل هدفاً خرافياً، الا ان شخصية الناشيء يامال، البالغ 16 عاماً، ومهاراته العالية جعلت الجميع يتغنّى به وبمستقبله الواعد.وشهدت المباراة الصاخبة تحكيمياً طرد البرازيلي الواعد فيتور روكي بعد دقائق من نزوله وتسجيله الهدف الثالث ما أثار غضب برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز، بإعتبار أن البطاقتين الصفراوين غير محقتين، وسيتقدم النادي باستئناف الى لجنة الانضباط في الاتحاد الاسباني.