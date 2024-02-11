فيديو - الأرقام الخيالية لتشابي ألونسو: 31 مباراة بلا هزيمة

🎩 After beating Bayern, Xabi Alonso didn’t want to get honored alone by the fans…



…and he wanted his entire staff on the pitch in front of the fans.pic.twitter.com/zBDnucCTVf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2024 لقطة اليوم ..



بعد ما انتصر باير ليفركوزن على بايرن ميونخ 3-0



تشابي الونسو رفض يحتفل مع الجماهير لوحده وقام بجلب طاقمه من اجل ان يحتفلوا معه❤️

pic.twitter.com/9l2HpOTkrx — EPL World (@EPLworld) February 10, 2024

تحوّل المدرب الاسباني تشابي ألونسو، الى أيقونة في ألمانيا، وبات مطلوباً لقيادة كبريات الأندية في أوروبا، لا سيما ليفربول الانجليزي، مع مغادرة مدربه الالماني المُقرر بنهاية الموسم، لا سيما وأنه كان لاعباً يوماً ما في صفوف الريدز.وبفوز بايرليفركوزن على بايرن ميونيخ (3-0) في قمّة الدوري الالماني على ملعب باي أرينا، يكون سجّل تشابي خالياً من الهزائم حتى الآن مع فريقه، حيث خاض 31 مباراة، سجل خلالها 27 انتصاراً و4 تعادلات، وهزّ شباك المنافسين 93 مرة واستقبلت شباكه 22 هدفاً.ففي الدوري، لعب ليفركوزن 21 مباراة فاز في 17 منها وتعادل في 4 (55-14)، وفي كأس ألمانيا فاز في أربع مباريات من 4 (19-5) وفي الدوري الاوروبي فاز في 6 من 6 (19-3).