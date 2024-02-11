فيديو - الأرقام الخيالية لتشابي ألونسو: 31 مباراة بلا هزيمة

تحوّل المدرب الاسباني تشابي ألونسو، الى أيقونة في ألمانيا، وبات مطلوباً لقيادة كبريات الأندية في أوروبا، لا سيما ليفربول الانجليزي، مع مغادرة مدربه الالماني المُقرر بنهاية الموسم، لا سيما وأنه كان لاعباً يوماً ما في صفوف الريدز.
وبفوز بايرليفركوزن على بايرن ميونيخ (3-0) في قمّة الدوري الالماني على ملعب باي أرينا، يكون سجّل تشابي خالياً من الهزائم حتى الآن مع فريقه، حيث خاض 31 مباراة، سجل خلالها 27 انتصاراً و4 تعادلات، وهزّ شباك المنافسين 93 مرة واستقبلت شباكه 22 هدفاً.
ففي الدوري، لعب ليفركوزن 21 مباراة فاز في 17 منها وتعادل في 4 (55-14)، وفي كأس ألمانيا فاز في أربع مباريات من 4 (19-5) وفي الدوري الاوروبي فاز في 6 من 6 (19-3).