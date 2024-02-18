نادي بالستينو يُقدّم قميصه مع خارطة فلسطين الى وائل الدحدوح

أسس نادي بالستينو مهاجرين فلسطينيين في سانتياغو في العام 1920

قدّم نادي بالستينو، الناشط في دوري الدرجة الأولى التشيلياني، قميصه الى الاعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، ونشر عبر حسابه على إنستغرام "تسلم الصحفي الفلسطيني الشهير وائل الدحدوح قميص فريقنا وعليه خريطة فلسطين التاريخية".

وأسس نادي بالستينو مهاجرين فلسطينيين في سانتياغو في العام 1920، في البلد الذي يعيش فيه نحو 500 ألف من جذور فلسطينية، ويتكون شعاره من ألوان العلم الفلسطيني، وهو فاز بلقب بطل الدوري التشيلي مرتين في تاريخه خلال 103 أعوام، وبكأس تشيلي ثلاث مرات، كان آخرها في عام 2018.

وكتب النادي "وائل هو مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، وقتلت زوجته وأطفاله في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في الأسابيع الأخيرة .. شكرا لك وائل على شجاعتك وإصرارك على تغطيتك"، واضعاً هاشتاغ ""#AntirePeople، في إشارة إلى شعاره "أكثر من فريق .. شعب بأكمله".

وكان الاتحاد التشيلياني لكرة القدم، غرّم النادي في العام 2014، بسبب وضعه خريطة فلسطين التاريخية على ظهر قمصان اللاعبين.



