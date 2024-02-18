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تنافس من نوع آخر بين ميسي ورونالدو

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تنافس من نوع آخر بين ميسي ورونالدو
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كرة القدم

2024-02-18 | 03:22
تنافس من نوع آخر بين ميسي ورونالدو

المقارنات بينهما لم يأفل نجمها بأي شكل من الأشكال

رحل كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالد عن ملاعب كرة القدم الأوروبية، ولكن ذلك لم يعنِ ابتعادها عن التألّق، ولا عن اهتمام الصحافة والمشجعين، واللافت هو انّ المقارنات بينهما لم يأفل نجمها بأي شكل من الأشكال.
وإن كان الدوري الأميركي، حيث يصول ويجول ميسي لم ينطلق بعد، فالدوري السعودي انطلق مجدداً ليسجل رونالدو يوم امس السبت هدفًاً في المباراة التي انتهت إلى فوز فريقه النصر بنتيحة (٢-١) على الفتح في الجولة ٢٠.
هذا الهدف، جعل البرتغالي يتفوّق على بطل العالم الأرجنتيني برقم مميّز ، وهو الأهداف المسجّلة دون احتساب ركلات الترجيح والجزاء.
فصاروخ ماديرا أصبح بجعبته ٧١٤ هدفاً، مقابل ٧١٣ للبرغوث، بعيداً عن نقطة الجزاء.
 
تنافس من نوع آخر بين ميسي ورونالدو

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

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