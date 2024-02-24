فيديو - فريق عراقيّ ينسحب من الملعب بسبب "تقنية الفار"

بسبب ركلة جزاء ،، إنسحاب فريق القاسم من مباراته امام القوة الجوية والحكم سالم عامر يُنهي المواجهة بخسارة القاسم بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.



رأيكم بالحالة ؟ هل تستحق ضربة جزاء ام لا ؟ #العراق #بغداد#العراق_يگدر_2031 pic.twitter.com/N4VWjj0Ie7 — علي نوري (@Ali_nori2000) February 23, 2024

مع لجوء الحكم سالم عامر الى "الفار"، واحتساب ركلة جزاء للقوة الجوية في الدقيقة 29، بسبب تدخل حارس المرمى على اللاعب أيمن حسين، قرر نادي القاسم سحب فريقه اعتراضاً على قرارات "القاضي" الذي أنهى المباراة في الدقيقة 43 بفوز القوة الجوية (3-0).وقال نادي القاسم في بيان"يبدو أن حكام الفار أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق، ففي المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الفار، رغم أننا ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها، وقد أكد ذلك الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج أنت الحكم".وأضاف "اليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها أنها مضحكة بعد أن عاد حكم المباراة إلى الفار، ما اضطرنا إلى الانسحاب من المباراة في الدقيقة 35 احتجاجا على الظلم التحكيمي من قبل حكم سبق وأن ظلمنا في أكثر من مباراة وأفقدنا قرابة 15 نقطة .. أنهى الحكم المباراة بعد مرور تسع دقائق من انسحابنا ولم يلتزم بالوقت القانوني والبالغ 15 دقيقة".وختم "بعد هذا الظلم قررت إدارة الفريق عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود الفار وحكامه وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي".