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لا ينافسه إلا غريمه الأزلي .. ميسي يسجل رقماً مذهلاً على انستغرام

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لا ينافسه إلا غريمه الأزلي .. ميسي يسجل رقماً مذهلاً على انستغرام
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كرة القدم

2024-02-27 | 00:51
لا ينافسه إلا غريمه الأزلي .. ميسي يسجل رقماً مذهلاً على انستغرام

وصل ليونيل ميسي إلى رقم كبير من المتابعين على انستغرام

وصل ليونيل ميسي إلى رقم كبير من المتابعين على انستغرام، إذ سجّل حسابه 500 مليون متابع.
واصبح نجم إنتر ميامي ثاني شخص في العالم يصل إلى هذا الرقم، لكن لا يزال ينقصه 122 مليون متابع ليلتحق بصاحب الصدارة، غريمه السابق في إسبانيا، كريستيانو رونالدو الذي أنشأ حسابه في أيار - مايو 2012 ، قبل أكثر من عام من نشأة حساب ميسي.
وأطلق بطل العالم حسابه في حزيران - يونيو 2013 ووثق فيه رحلته الكروية، بما في ذلك نجاحاته مع برشلونة، والفوز بكأس العالم مع الأرجنتين في العام 2022، وانتقاله إلى إنتر ميامي، وصور لعائلته وصفقات العلامات التجارية.
ومع العلم أنّ الحساب الأكثر متابعة على انستغرام ليس لشخص، ولكنه في الواقع للمنصة نفسها، التي تملك 669 مليون متابع، ويأتي بعدها رونالدو وميسي، ثم المغنية والممثلة سيلينا غوميز (٤٢٩ مليون متابع) فمواطنتها كايلي جينر (٤٠٠ مليون) ودواين جونسون (The Rock)، مع 396 مليون متابع.

لا ينافسه إلا غريمه الأزلي .. ميسي يسجل رقماً مذهلاً على انستغرام

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

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