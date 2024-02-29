عقوبات مسلكية ومالية طالت كريستيانو رونالدو

عقوبة مسلكية وأخرى مالية غير قابلتين للطعن

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة مسلكية وأخرى مالية، غير قابلتين للطعن، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، نتيجة للحركة المشينة التي قام بها نحو جماهير الشباب في المباراة التي انتهت الى فوز فريقه (2-1) ضمن مسابقة الدوري.

وأعلن الاتحاد السعودي في بيان، قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو، الذي تقرر إيقافه مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وسداد غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لخزينة الاتحاد، وعشرين ألفاً لنادي الشباب نظير تكاليف رسوم تقديم الشكوى.



