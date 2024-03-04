فيديو - ما هي المناسبة التي روّجت لها جورجينا رودريغيز؟

تصرّ جورجينا رودريغيز على سرقة الأضواء في الأيام الأخيرة

يبدو أنّ جورجينا رودريغيز تصرّ على سرقة الأضواء في الأيام الأخيرة، فبعد أن ظهرت في أسبوع الموضة في باريس مرتديةً ثوباً أحمر يحمل الرقم 7 وتوقيع شريكها كريستيانو رونالدو.

وبعد أن انتشر لها مقطع فيديو تكشف فيه عن موعد اعتزال شريكها، أثارت المؤثّرة الإسبانية - الأرجنتينيّة اهتمام متابعيها، عندما نشرت عبر خاصيّة المنشور المؤقت على انستغرام ما يبدو أنّه دعوة لحدث ما.

وتضمّنت الصورة قلباً ومعه اسم جورجينا الكامل، وموعد يصادف يوم الثلاثاء في الخامس من آذار - مارس، في الساعة السابعة مساءً.

أمّا المكان فهو المملكة العربيّة السعوديّة، ليتساءل الكثيرون إن كانت هذه الدعوة هي لحفل خاص أو ربما زفاف كريستيانو وشريكته أخيراً، بعد أن ارتبطا منذ العام 2016 في علاقة أسفرت عن إنجاب طفلتين.