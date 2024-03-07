فيديو - مزحة جديدة مجنونة من بالوتيلي !!

قام بالوتيلي بمزحة مع زملائه في غرفة تغيير الملابس

قام ماريو بالوتيلي بمزحة مع زملائه في الفريق من خلال إطلاق الألعاب النارية في غرفة تغيير الملابس ..

وكاد المهاجم الإيطالي، الذي يلعب الآن لفريق أضنة ديمير سبور التركي، أن يفجر حذاء زميله في الفريق، عندما أشعل الألعاب النارية، قبل رميها في جميع أنحاء الغرفة.

ووثّق بالوتيلي الحادثة في فيديو نشره على حسابه على انستغرام، حيث ظهر وهو يغلق أذنيه بعد رميه للمفرقعات ثم يضحك.

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الايطالي بفعل متهور، حيث سبق له أن حطم سيارته، وأشعل منزله بالألعاب النارية، وبعد الفيديو الأخير أجمع المشجعون على أنّه لن يتغيّر أبداً.