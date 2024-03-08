موهبة غانا وشبيه ألفونسو ديفيز يتدرب في برشلونة

تطرق الجوهرة الأولى التي انتجها "أسود أكرا" في غانا أبواب الأندية

عندما اشترى لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، نادي "أسود أكرا" في غانا في أيار - مايو 2023، لم يخف عن صحيفة بيلد أنه كان يستثمر في "نموذج عمل لأننا نريد جلب لاعبين شباب وجادين ومدربين تدريبا جيدا إلى أوروبا".

وبالفعل، فقد دخل لاعب كرة القدم السابق في بايرن ميونيخ، في شراكة مع وكيل اللاعب السابق أوليفر كونيغ، الذي تم تعيينه رئيسا للنادي الأفريقي، والغاني فرانك أتشيمبونج، وعُين اللاعب السابق في بوروسيا دورتموند وفرايبورغ إبراهيم تانكو، مسؤولاً عن الإدارة الرياضية.

في هذا السياق، تطرق الجوهرة الأولى التي انتجها "أسود أكرا" في غانا أبواب الأندية الكبرى في أوروبا، بما في ذلك برشلونة.

نتحدث هنا عن الظهير الأيسر ديفيد أودورو، 17 عاماً، الذي يخضع للتجربة حالياً في فريق برشلونة للشباب، بعد أن ترك انطباعاً رائعاً في التجربة مع تشيلسي، وقد تنتهي جولته في ألمانيا، لأن بايرن ميونيخ مهتم به أيضاً.

ولتعريفه، لا يوجد أحد أفضل من ماتيوس نفسه، الذي قارنه في حديث مع بيلد، بألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر الكندي لبايرن ميونيخ "قارن لوتار اللاعب بألفونسو ديفيز ووصفه بأنه لاعب كرة قدم سريع للغاية يتمتع بصفات هجومية مثيرة للاهتمام للغاية".



